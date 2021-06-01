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短炒摸貨重現 舖市有轉機？

名家專欄 13:55 2021/06/01

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疫情緩和配合整體投資氣氛改善，舖市明顯轉好，買賣加快之餘，更有短期獲利個案出現，反映消費市道好轉，帶動商舖需求上升。

...

欄名 : 樓市分析

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