短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 名家專欄 13:55 2021/06/01 分享： 疫情緩和配合整體投資氣氛改善，舖市明顯轉好，買賣加快之餘，更有短期獲利個案出現，反映消費市道好轉，帶動商舖需求上升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 鄧成波家族1800萬沽長洲物業 舖位「農地價」每呎僅1600餘元 2021/05/27 鄧成波家族1800萬沽長洲物業 舖位「農地價」每呎僅1600餘元 佐敦渡船街錄舖位摸貨 投資者一星期賺45萬 2020/02/27 佐敦渡船街錄舖位摸貨 投資者一星期賺45萬 舖市「摸貨」再現 MAPLE老闆炒灣仔道地舖不足一個月賺400萬 2021/05/28 舖市「摸貨」再現 MAPLE老闆炒灣仔道地舖不足一個月賺400萬 你可能感興趣 鄧成波家族1800萬沽長洲物業 舖位「農地價」每呎僅1600餘元 17:02 2021/05/27 鄧成波家族1800萬沽長洲物業 舖位「農地價」每呎僅1600餘元 佐敦渡船街錄舖位摸貨 投資者一星期賺45萬 18:41 2020/02/27 佐敦渡船街錄舖位摸貨 投資者一星期賺45萬 舖市「摸貨」再現 MAPLE老闆炒灣仔道地舖不足一個月賺400萬 17:26 2021/05/28 舖市「摸貨」再現 MAPLE老闆炒灣仔道地舖不足一個月賺400萬 最新專欄文章 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 2021/05/31 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 新白居二出籠 勢成升市推動力 2021/05/27 新白居二出籠 勢成升市推動力 新需求疲弱 商廈空置難望改善 2021/05/26 新需求疲弱 商廈空置難望改善 水向低流 細價車位受追捧 2021/05/25 水向低流 細價車位受追捧 下一站大圍站 2021/05/24 下一站大圍站 太子 商舖 利嘉閣 餐飲 零售 灣仔