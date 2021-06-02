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印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波

國際 16:05 2021/06/02

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Delta變種新冠病毒株（坊間稱印度變種）的威力，在英國近期的疫情發展明確顯示出來。英國屬全球疫苗接種率數一數二高的地區，近58%國民已接種最少一劑疫苗，新增確診數字理應持續下降，近期卻反常地出現增加趨勢，截至5月31日的7日平均數升至3345，突破過去多周保持的約2000多宗區間。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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