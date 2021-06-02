印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 國際 16:05 2021/06/02 分享： Delta變種新冠病毒株（坊間稱印度變種）的威力，在英國近期的疫情發展明確顯示出來。英國屬全球疫苗接種率數一數二高的地區，近58%國民已接種最少一劑疫苗，新增確診數字理應持續下降，近期卻反常地出現增加趨勢，截至5月31日的7日平均數升至3345，突破過去多周保持的約2000多宗區間。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 2021/06/01 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 2021/05/30 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 2021/05/25 B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ 2021/05/26 為了東京奧運 日本人應該犧牲？ 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 你可能感興趣 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 16:19 2021/06/01 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 16:27 2021/05/30 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 16:30 2021/05/25 B.1.617.1太拗口 「印度變種」實屬無奈 最新專欄文章 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 2021/06/01 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 疫情 傳染病 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 英國 約翰遜