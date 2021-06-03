K型復甦之後 「躺平主義」席捲 中國 08:00 2021/06/03 分享： 最近內地的新熱詞層出不窮，人口普查引發的人口危機大討論後，又衍生出了「雞娃」「內卷」，緊接着最火的是「躺平」。這不光是簡單的網絡流行語，背後實質是都市年輕人對財富分配不均作出的經濟選擇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【躺平主義】世代之爭：富豪質疑青年「躺平」中國靠誰？結果這樣 2021/06/01 【躺平主義】世代之爭：富豪質疑青年「躺平」中國靠誰？結果這樣 【躺平主義】被批毒雞湯背後：「躺平」 恐成內循環夢魘？ 2021/06/01 【躺平主義】被批毒雞湯背後：「躺平」 恐成內循環夢魘？ 【躺平主義】新華社民調問生不生三胎 逾九成答完全不考慮 2021/06/01 【躺平主義】新華社民調問生不生三胎 逾九成答完全不考慮 你可能感興趣 【躺平主義】世代之爭：富豪質疑青年「躺平」中國靠誰？結果這樣 17:34 2021/06/01 【躺平主義】世代之爭：富豪質疑青年「躺平」中國靠誰？結果這樣 【躺平主義】被批毒雞湯背後：「躺平」 恐成內循環夢魘？ 19:11 2021/06/01 【躺平主義】被批毒雞湯背後：「躺平」 恐成內循環夢魘？ 【躺平主義】新華社民調問生不生三胎 逾九成答完全不考慮 20:21 2021/06/01 【躺平主義】新華社民調問生不生三胎 逾九成答完全不考慮 量化寬鬆 疫情 結婚 經濟 人口普查 人口