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K型復甦之後 「躺平主義」席捲

中國 08:00 2021/06/03

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最近內地的新熱詞層出不窮，人口普查引發的人口危機大討論後，又衍生出了「雞娃」「內卷」，緊接着最火的是「躺平」。這不光是簡單的網絡流行語，背後實質是都市年輕人對財富分配不均作出的經濟選擇。

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