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下半年樓市旺勢還看新盤

名家專欄 08:00 2021/06/02

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隨着疫情緩和，發展商加快推盤步伐，預計下半年樓市仍然由新盤主導，發展商定價亦會將會成為二手市場指標，左右樓價走勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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