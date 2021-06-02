下半年樓市旺勢還看新盤 名家專欄 08:00 2021/06/02 分享： 隨着疫情緩和，發展商加快推盤步伐，預計下半年樓市仍然由新盤主導，發展商定價亦會將會成為二手市場指標，左右樓價走勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【柏傲莊III價單】柏傲莊III累收1.6萬登記 加推149伙折實呎價最貴2.57萬 周六開售331伙 2021/06/01 【柏傲莊III價單】柏傲莊III累收1.6萬登記 加推149伙折實呎價最貴2.57萬 周六開售331伙 第4波疫情「清零」 新盤趕6月登場 6項目3800伙可推 2021/06/01 第4波疫情「清零」 新盤趕6月登場 6項目3800伙可推 你可能感興趣 【柏傲莊III價單】柏傲莊III累收1.6萬登記 加推149伙折實呎價最貴2.57萬 周六開售331伙 19:29 2021/06/01 【柏傲莊III價單】柏傲莊III累收1.6萬登記 加推149伙折實呎價最貴2.57萬 周六開售331伙 第4波疫情「清零」 新盤趕6月登場 6項目3800伙可推 10:44 2021/06/01 第4波疫情「清零」 新盤趕6月登場 6項目3800伙可推 最新專欄文章 專家樓論 - 港府房策布局 今日 港府房策布局 專家樓論 - 鐵路盤撐起大市 6月一手仍旺場 2021/06/01 鐵路盤撐起大市 6月一手仍旺場 專家樓論 - 幾多歲買樓？ 2021/06/01 幾多歲買樓？ 專家樓論 - 第四波疫情完結 樓市升勢動力增 2021/05/31 第四波疫情完結 樓市升勢動力增 專家樓論 - 愈貴愈買 2021/05/31 愈貴愈買 樓價 豪宅 二手市場 一手市場 發展商