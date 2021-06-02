車企分拆電池業務 集資新選項？

汽車行業大改革，傳統車企或互聯網企業紛拓展電動車領域，電池取代傳統燃料預料是大勢所趨。

車企拓電動車領域 電池需求勁

近年不少車企見勢涉足電池領域，隨着電池概念股市值水漲船高，分拆電池業務或成車企新的集資

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