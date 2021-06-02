車企分拆電池業務 集資新選項？ 名家專欄 2021/06/02 分享： 汽車行業大改革，傳統車企或互聯網企業紛拓展電動車領域，電池取代傳統燃料預料是大勢所趨。 車企拓電動車領域 電池需求勁 近年不少車企見勢涉足電池領域，隨着電池概念股市值水漲船高，分拆電池業務或成車企新的集資 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 梁安琪 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 美團遭削目標價 股價反升1成 2021/06/01 美團遭削目標價 股價反升1成 交易講場 - 收緊管制加密幣 有利抑或有弊？ 2021/05/31 收緊管制加密幣 有利抑或有弊？ 交易講場 - 電子煙大戰 行業變化有待驗證 2021/05/29 電子煙大戰 行業變化有待驗證 交易講場 - 5大攻略認購iBond 零成本入場最吸引 2021/05/28 5大攻略認購iBond 零成本入場最吸引 交易講場 - 解構網易雲音樂業務用戶 2021/05/27 解構網易雲音樂業務用戶 新能源 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 贛鋒鋰業（01772） 寧德時代（深：300750） 人民幣 特斯拉（Tesla，美：TSLA）