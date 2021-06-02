科技股要再發威 需環球資金埋位 名家專欄 2021/06/02 分享： 科技股沉寂多時再現生機，在科技藍籌股領漲下，港股6月開局向上，恒指昨大升逾300點，見3個月收市新高。北水再成吸納科技股主力，港股通扭轉連續3個交易日淨走資勢頭，再錄約53億元淨流入。 美團（03690 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 安踏值得買入 東奧快將舉行 今日 安踏值得買入 東奧快將舉行 你可能感興趣 安踏值得買入 東奧快將舉行 今日 00:01 安踏值得買入 東奧快將舉行 最新專欄文章 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 2021/06/01 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 透視中港美 - 滙豐破頂急回 重組利好待現 2021/06/01 滙豐破頂急回 重組利好待現 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 2021/05/31 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 透視中港美 - 即沽iBond 回報超乎你所想 2021/05/31 即沽iBond 回報超乎你所想 透視中港美 - 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 2021/05/29 長實恒地勢強 樓市持續暢旺 港股 創業板 南方恒生科技（03033） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 新經濟 美元