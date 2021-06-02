科技股要再發威 需環球資金埋位

科技股沉寂多時再現生機，在科技藍籌股領漲下，港股6月開局向上，恒指昨大升逾300點，見3個月收市新高。北水再成吸納科技股主力，港股通扭轉連續3個交易日淨走資勢頭，再錄約53億元淨流入。

美團（03690

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