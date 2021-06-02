柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 名家專欄 11:52 2021/06/02 分享： 最近大圍站樓盤推售，再度吸引逾萬人認購的盛況，甚至有機會比去年兩期的認購反應更熱烈，到底有那些原因吸引項目大批買家認購？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【柏傲莊III價單】柏傲莊III累收1.6萬登記 加推149伙折實呎價最貴2.57萬 周六開售331伙 2021/06/01 【柏傲莊III價單】柏傲莊III累收1.6萬登記 加推149伙折實呎價最貴2.57萬 周六開售331伙 【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起 2021/05/27 【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起 【新盤價單】一圖睇晒 柏傲莊III 1房至4房價單價錢 2021/06/01 【新盤價單】一圖睇晒 柏傲莊III 1房至4房價單價錢 你可能感興趣 【柏傲莊III價單】柏傲莊III累收1.6萬登記 加推149伙折實呎價最貴2.57萬 周六開售331伙 19:29 2021/06/01 【柏傲莊III價單】柏傲莊III累收1.6萬登記 加推149伙折實呎價最貴2.57萬 周六開售331伙 【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起 15:10 2021/05/27 【柏傲莊III價單】柏傲莊III首批182伙1房折實675萬起 呎價1.78萬起 【新盤價單】一圖睇晒 柏傲莊III 1房至4房價單價錢 18:23 2021/06/01 【新盤價單】一圖睇晒 柏傲莊III 1房至4房價單價錢 最新專欄文章 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 2021/06/01 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 2021/05/31 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 新白居二出籠 勢成升市推動力 2021/05/27 新白居二出籠 勢成升市推動力 新需求疲弱 商廈空置難望改善 2021/05/26 新需求疲弱 商廈空置難望改善 水向低流 細價車位受追捧 2021/05/25 水向低流 細價車位受追捧 柏傲莊 CCL 一手市場 大圍 發展商