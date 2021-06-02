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柏傲莊收票  有力挑戰97後新票王

名家專欄 11:52 2021/06/02

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最近大圍站樓盤推售，再度吸引逾萬人認購的盛況，甚至有機會比去年兩期的認購反應更熱烈，到底有那些原因吸引項目大批買家認購？

...

欄名 : 樓市分析

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