【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 名家專欄 13:16 2021/06/02 分享： 美股道指昨收市升幅顯著收窄，亞股今早亦無甚表現。惟相對亞股外圍，仍以中港股市表現較弱，A股滬深300指數半日跌近1%，拖累港股同跌0.5%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科技股要再發威 需環球資金埋位 今日 科技股要再發威 需環球資金埋位 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 2021/06/01 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 透視中港美 - 滙豐破頂急回 重組利好待現 2021/06/01 滙豐破頂急回 重組利好待現 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 2021/05/31 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 透視中港美 - 即沽iBond 回報超乎你所想 2021/05/31 即沽iBond 回報超乎你所想 成交 沽空 孖展 道瓊斯工業平均指數 滬深300指數 港股 外滙 外資 指數 中國人民銀行