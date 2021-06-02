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【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩

名家專欄 13:16 2021/06/02

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美股道指昨收市升幅顯著收窄，亞股今早亦無甚表現。惟相對亞股外圍，仍以中港股市表現較弱，A股滬深300指數半日跌近1%，拖累港股同跌0.5%。

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欄名 : 透視中港美

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