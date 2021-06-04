約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難

英國首相約翰遜（Boris Johoson）近日風波不斷，前首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）出席國會聽證會，狠批約翰遜的防疫措施及態度，導致數萬人無辜失去生命。卡明斯爆出不少鮮為人知秘密，令人想起當日約翰遜處理疫情手法如何不滯。

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