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約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難

國際 16:05 2021/06/04

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英國首相約翰遜（Boris Johoson）近日風波不斷，前首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）出席國會聽證會，狠批約翰遜的防疫措施及態度，導致數萬人無辜失去生命。卡明斯爆出不少鮮為人知秘密，令人想起當日約翰遜處理疫情手法如何不滯。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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