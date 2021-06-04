約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難 國際 16:05 2021/06/04 分享： 英國首相約翰遜（Boris Johoson）近日風波不斷，前首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）出席國會聽證會，狠批約翰遜的防疫措施及態度，導致數萬人無辜失去生命。卡明斯爆出不少鮮為人知秘密，令人想起當日約翰遜處理疫情手法如何不滯。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 英國開歐洲旅遊審慎 新綠色名單料無驚喜 2021/06/02 英國開歐洲旅遊審慎 新綠色名單料無驚喜 【英國疫情】爆疫後首次零死亡 確診數仍上升 2021/06/02 【英國疫情】爆疫後首次零死亡 確診數仍上升 【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多 2021/06/02 【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多 【英國疫情】Delta變種恐釀第三波 解封或需延遲 2021/06/01 【英國疫情】Delta變種恐釀第三波 解封或需延遲 英國報告：矽谷6大企業10年間少交千億美元稅款 2021/05/31 英國報告：矽谷6大企業10年間少交千億美元稅款 你可能感興趣 英國開歐洲旅遊審慎 新綠色名單料無驚喜 18:22 2021/06/02 英國開歐洲旅遊審慎 新綠色名單料無驚喜 【英國疫情】爆疫後首次零死亡 確診數仍上升 11:31 2021/06/02 【英國疫情】爆疫後首次零死亡 確診數仍上升 【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多 09:05 2021/06/02 【BNO移民英國】樓價創7年新高 年增1成多 最新專欄文章 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 2021/05/28 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 2021/05/14 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 2021/05/07 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 2021/04/30 化解氣候危機 蓋茨獻計多用核能 疫情 災難 傳染病 治療 約翰遜 新冠肺炎疫情 出入境管制 英國 英格蘭 記者