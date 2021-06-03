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憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢

名家專欄 2021/06/03

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美股道指周二收市升幅顯著收窄，亞股昨亦無甚表現。惟相對日、韓、台股反覆靠穩，亞洲主要股市仍以中港股表現較弱。A股滬深300指數跌近1%，拖累港股同跌約0.6%。

A股偏軟，相信部分與A股日前升勢加快，滬

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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