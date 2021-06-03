憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢 名家專欄 2021/06/03 分享： 美股道指周二收市升幅顯著收窄，亞股昨亦無甚表現。惟相對日、韓、台股反覆靠穩，亞洲主要股市仍以中港股表現較弱。A股滬深300指數跌近1%，拖累港股同跌約0.6%。 A股偏軟，相信部分與A股日前升勢加快，滬 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 比亞迪催化劑：賣碳+分拆 今日 比亞迪催化劑：賣碳+分拆 李寧高增長 未來有雙奧 今日 李寧高增長 未來有雙奧 你可能感興趣 比亞迪催化劑：賣碳+分拆 今日 00:01 比亞迪催化劑：賣碳+分拆 李寧高增長 未來有雙奧 今日 00:01 李寧高增長 未來有雙奧 最新專欄文章 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 2021/06/02 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 透視中港美 - 科技股要再發威 需環球資金埋位 2021/06/02 科技股要再發威 需環球資金埋位 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 2021/06/01 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 透視中港美 - 滙豐破頂急回 重組利好待現 2021/06/01 滙豐破頂急回 重組利好待現 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? 2021/05/31 【滙豐股價】滙豐見52周新高後急回 炒撤出美零售銀行僅虛火? A股 港股 恒生指數 人民幣 股票 銀行 美元