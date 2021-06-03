憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢

美股道指周二收市升幅顯著收窄，亞股昨亦無甚表現。惟相對日、韓、台股反覆靠穩，亞洲主要股市仍以中港股表現較弱。A股滬深300指數跌近1%，拖累港股同跌約0.6%。

A股偏軟，相信部分與A股日前升勢加快，滬

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