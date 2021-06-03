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商廈空置率 高處未算高

名家專欄 14:00 2021/06/03

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環球疫情緩和，惟商業活動需時恢復，機構仍以收縮業務為主，需求未見反彈，加上供應漸多，商廈空置率高企料維持一段時間。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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