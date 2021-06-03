商廈空置率 高處未算高 名家專欄 14:00 2021/06/03 分享： 環球疫情緩和，惟商業活動需時恢復，機構仍以收縮業務為主，需求未見反彈，加上供應漸多，商廈空置率高企料維持一段時間。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 商廈大租戶 去中環化 2021/04/26 商廈大租戶 去中環化 Work from home對商廈影響不容忽視 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 商廈市場 絶處逢生 2021/05/14 商廈市場 絶處逢生 新需求疲弱 商廈空置難望改善 2021/05/26 新需求疲弱 商廈空置難望改善 你可能感興趣 商廈大租戶 去中環化 01:00 2021/04/26 商廈大租戶 去中環化 Work from home對商廈影響不容忽視 08:00 2021/04/23 Work from home對商廈影響不容忽視 商廈市場 絶處逢生 14:00 2021/05/14 商廈市場 絶處逢生 最新專欄文章 專家樓論 - 舖市忽現短炒 今日 舖市忽現短炒 專家樓論 - 下半年樓市旺勢還看新盤 2021/06/02 下半年樓市旺勢還看新盤 專家樓論 - 港府房策布局 2021/06/02 港府房策布局 專家樓論 - 鐵路盤撐起大市 6月一手仍旺場 2021/06/01 鐵路盤撐起大市 6月一手仍旺場 專家樓論 - 幾多歲買樓？ 2021/06/01 幾多歲買樓？ 疫情 中環 商廈