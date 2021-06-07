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寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？

名家專欄 08:00 2021/06/07

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過去一星期，樓市相當活躍，無論資助房屋市場，抑或私人住宅市場亦各有焦點，包括居屋2020首周揀樓以及沙田大圍站柏傲莊III首輪賣樓，同樣的是，樓花期長的反應相當理想！

...

欄名 : 樓市分析

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