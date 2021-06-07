寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 名家專欄 08:00 2021/06/07 分享： 過去一星期，樓市相當活躍，無論資助房屋市場，抑或私人住宅市場亦各有焦點，包括居屋2020首周揀樓以及沙田大圍站柏傲莊III首輪賣樓，同樣的是，樓花期長的反應相當理想！ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【居屋2020】4大屋苑之外近百間重售單位 凱樂苑、雍明苑仲有3房可揀 2021/05/18 【居屋2020】4大屋苑之外近百間重售單位 凱樂苑、雍明苑仲有3房可揀 【居屋2020】新居屋價單及樓書出爐 一文睇晒4大屋苑價錢 2021/05/24 【居屋2020】新居屋價單及樓書出爐 一文睇晒4大屋苑價錢 【居屋2020】新居屋單日再售124伙 啟翔苑已售近半單位 凱樂苑率先沽清﹙不斷更新﹚ 今日 【居屋2020】新居屋單日再售124伙 啟翔苑已售近半單位 凱樂苑率先沽清﹙不斷更新﹚ 你可能感興趣 【居屋2020】4大屋苑之外近百間重售單位 凱樂苑、雍明苑仲有3房可揀 14:36 2021/05/18 【居屋2020】4大屋苑之外近百間重售單位 凱樂苑、雍明苑仲有3房可揀 【居屋2020】新居屋價單及樓書出爐 一文睇晒4大屋苑價錢 09:58 2021/05/24 【居屋2020】新居屋價單及樓書出爐 一文睇晒4大屋苑價錢 【居屋2020】新居屋單日再售124伙 啟翔苑已售近半單位 凱樂苑率先沽清﹙不斷更新﹚ 今日 19:54 【居屋2020】新居屋單日再售124伙 啟翔苑已售近半單位 凱樂苑率先沽清﹙不斷更新﹚ 最新專欄文章 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 2021/06/03 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 2021/06/02 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 2021/06/01 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 2021/05/31 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 新白居二出籠 勢成升市推動力 2021/05/27 新白居二出籠 勢成升市推動力 柏傲莊III 柏傲莊 柏傲莊I 啟翔苑 錦駿苑 山麗苑 居屋 尚文苑 馬鞍山 大圍