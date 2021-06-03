【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 名家專欄 13:30 2021/06/03 分享： 美國散戶炒家瘋炒二綫股大挾淡倉風波，平息數個月後有捲土重來之勢。今年初為社交平台Reddit炒家挾淡目標之一的AMC（美：AMC），昨日股價狂升近一倍，股價7日累升5倍，催化劑竟是大股東及對沖基金股東先後清倉離場，完全顛覆市場還輯。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢 今日 憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 2021/06/02 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 透視中港美 - 科技股要再發威 需環球資金埋位 2021/06/02 科技股要再發威 需環球資金埋位 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 2021/06/01 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 透視中港美 - 滙豐破頂急回 重組利好待現 2021/06/01 滙豐破頂急回 重組利好待現 社交平台 美國 買入 減持 估值過高 GameStop（美：GME） AMC（美：AMC） 美國財政部 沽空 對沖基金