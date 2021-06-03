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【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯

名家專欄 13:30 2021/06/03

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美國散戶炒家瘋炒二綫股大挾淡倉風波，平息數個月後有捲土重來之勢。今年初為社交平台Reddit炒家挾淡目標之一的AMC（美：AMC），昨日股價狂升近一倍，股價7日累升5倍，催化劑竟是大股東及對沖基金股東先後清倉離場，完全顛覆市場還輯。

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欄名 : 透視中港美

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