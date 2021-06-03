擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 名家專欄 13:55 2021/06/03 分享： 根據土地註冊處資料顯示，5月份整體物業註冊量共錄8,965宗，今年首5個月整體物業註冊量合共錄40,955宗，超越去年下半年40,573宗。代理估計，上半年最終有力挑戰5萬宗水平，有機會打破自2012年下半年保持8年半的高位。數字顯示，無論住宅、非住宅物業交投均有明顯升幅，反映樓市距離全面復甦不遠。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 仲量聯行：新移民潮下本港樓價仍可企穩 2021/06/01 仲量聯行：新移民潮下本港樓價仍可企穩 中原：CSI連續10周70點水平 樓價升勢温和而漫長 2021/06/02 中原：CSI連續10周70點水平 樓價升勢温和而漫長 萊坊：港首季樓價年升2.1% 全球排46 今日 萊坊：港首季樓價年升2.1% 全球排46 你可能感興趣 仲量聯行：新移民潮下本港樓價仍可企穩 13:40 2021/06/01 仲量聯行：新移民潮下本港樓價仍可企穩 中原：CSI連續10周70點水平 樓價升勢温和而漫長 19:02 2021/06/02 中原：CSI連續10周70點水平 樓價升勢温和而漫長 萊坊：港首季樓價年升2.1% 全球排46 今日 10:40 萊坊：港首季樓價年升2.1% 全球排46 最新專欄文章 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 2021/06/02 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 2021/06/01 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 2021/05/31 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 新白居二出籠 勢成升市推動力 2021/05/27 新白居二出籠 勢成升市推動力 新需求疲弱 商廈空置難望改善 2021/05/26 新需求疲弱 商廈空置難望改善 樓價 估價 車位 商舖 利嘉閣 物業買賣 美聯物業