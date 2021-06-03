擺脫疫情困擾  樓市接近全面復甦

根據土地註冊處資料顯示，5月份整體物業註冊量共錄8,965宗，今年首5個月整體物業註冊量合共錄40,955宗，超越去年下半年40,573宗。代理估計，上半年最終有力挑戰5萬宗水平，有機會打破自2012年下半年保持8年半的高位。數字顯示，無論住宅、非住宅物業交投均有明顯升幅，反映樓市距離全面復甦不遠。

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