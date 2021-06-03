希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種 國際 16:39 2021/06/03 分享： 英諺有云「It's all Greek to me」，中文直譯是「這對我而言是希臘文」，泛指看不明白的東西，可見在英語人士心中，希臘語就是深奧的代名詞。惟世界衛生組織（WHO）提倡全新變種新冠病毒命名系統，卻選擇以希臘字母為各新冠病毒株命名，沒錯是避開了污名化，但能否普及使用卻令人懷疑。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 2021/06/02 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 2021/06/01 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 2021/05/30 政客心態抗疫 注定犯錯不斷 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 2021/05/28 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 你可能感興趣 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 16:05 2021/06/02 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 16:19 2021/06/01 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 16:43 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 最新專欄文章 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 2021/06/02 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 2021/06/01 7成疫苗接種率在望 美國憑甚麼？ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 世界衞生組織 英國 印度