希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種

英諺有云「It's all Greek to me」，中文直譯是「這對我而言是希臘文」，泛指看不明白的東西，可見在英語人士心中，希臘語就是深奧的代名詞。惟世界衛生組織（WHO）提倡全新變種新冠病毒命名系統，卻選擇以希臘字母為各新冠病毒株命名，沒錯是避開了污名化，但能否普及使用卻令人懷疑。

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