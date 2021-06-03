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希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種

國際 16:39 2021/06/03

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英諺有云「It's all Greek to me」，中文直譯是「這對我而言是希臘文」，泛指看不明白的東西，可見在英語人士心中，希臘語就是深奧的代名詞。惟世界衛生組織（WHO）提倡全新變種新冠病毒命名系統，卻選擇以希臘字母為各新冠病毒株命名，沒錯是避開了污名化，但能否普及使用卻令人懷疑。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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