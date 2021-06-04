散戶集結號 再興風作浪

美國散戶炒家瘋炒二綫股挾淡風波，平息數個月後捲土重來。今年初為社交平台Reddit炒家挾淡目標之一的AMC（美：AMC），股價7日累升5倍，催化劑是大股東及對冲基金股東先後清倉離場，完全顛覆市場邏輯。

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