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散戶集結號 再興風作浪

名家專欄 2021/06/04

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美國散戶炒家瘋炒二綫股挾淡風波，平息數個月後捲土重來。今年初為社交平台Reddit炒家挾淡目標之一的AMC（美：AMC），股價7日累升5倍，催化劑是大股東及對冲基金股東先後清倉離場，完全顛覆市場邏輯。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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