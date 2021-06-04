散戶集結號 再興風作浪 名家專欄 2021/06/04 分享： 美國散戶炒家瘋炒二綫股挾淡風波，平息數個月後捲土重來。今年初為社交平台Reddit炒家挾淡目標之一的AMC（美：AMC），股價7日累升5倍，催化劑是大股東及對冲基金股東先後清倉離場，完全顛覆市場邏輯。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 瑞聲突破阻力 鏡頭成催化劑 今日 瑞聲突破阻力 鏡頭成催化劑 小米收入標青 造車看法正面 今日 小米收入標青 造車看法正面 你可能感興趣 瑞聲突破阻力 鏡頭成催化劑 今日 00:01 瑞聲突破阻力 鏡頭成催化劑 小米收入標青 造車看法正面 今日 00:01 小米收入標青 造車看法正面 最新專欄文章 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 2021/06/03 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 透視中港美 - 憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢 2021/06/03 憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 2021/06/02 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 透視中港美 - 科技股要再發威 需環球資金埋位 2021/06/02 科技股要再發威 需環球資金埋位 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 2021/06/01 【新經濟股】科技ETF引爆內地股民熱情 科技股再領漲大市 美股 沽空 AMC（美：AMC） 證監會 股票 美元