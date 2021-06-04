【走馬大灣區】深圳收緊落戶 醉翁之意不在「樓」？

深圳早前宣布大幅提高落戶門檻，引起關注和熱議的是，對學歷型人才的認定，從全日制大專調整至本科。在當地連番打擊炒樓下，收緊落戶也被認為穩樓價的手段之一，事實上更應被看作當地重組人口學歷結構的前哨戰，這與官方近期的表態和政策也可互為印證。

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