【走馬大灣區】深圳收緊落戶 醉翁之意不在「樓」？ 中國 08:00 2021/06/04 分享： 深圳早前宣布大幅提高落戶門檻，引起關注和熱議的是，對學歷型人才的認定，從全日制大專調整至本科。在當地連番打擊炒樓下，收緊落戶也被認為穩樓價的手段之一，事實上更應被看作當地重組人口學歷結構的前哨戰，這與官方近期的表態和政策也可互為印證。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 「來了就是深圳人」不再？ 深圳擬大幅提高落戶門檻 2021/05/26 「來了就是深圳人」不再？ 深圳擬大幅提高落戶門檻 內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓 2021/05/28 內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓 【大灣區】深圳新市長覃偉中：深圳科技業有被「卡脖子」風險 2021/05/19 【大灣區】深圳新市長覃偉中：深圳科技業有被「卡脖子」風險 【大灣區】廣東招港青創業 提供港幣608萬貼息貸款+3.4萬津貼 2021/06/01 【大灣區】廣東招港青創業 提供港幣608萬貼息貸款+3.4萬津貼 你可能感興趣 「來了就是深圳人」不再？ 深圳擬大幅提高落戶門檻 22:30 2021/05/26 「來了就是深圳人」不再？ 深圳擬大幅提高落戶門檻 內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓 16:27 2021/05/28 內地買樓壓力最大城市：深圳普通家庭不吃不喝27年才買得起樓 【大灣區】深圳新市長覃偉中：深圳科技業有被「卡脖子」風險 17:42 2021/05/19 【大灣區】深圳新市長覃偉中：深圳科技業有被「卡脖子」風險 大學教育 大學 樓價 經濟 補貼 大灣區 廣東省 深圳 人口