柏傲莊III再成收票王 兩大原因 名家專欄 14:00 2021/06/04 分享： 大圍站柏傲莊III 收票熱，再創97後新盤收票新高，項目雖然容許一客入多票，但最重要是第1、2期成功熱賣，贏取口碑，加上今次定價貼市，有大量向隅客重投，令收票數字再創新高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 2021/05/18 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 2021/05/26 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 2021/05/28 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 第四波疫情完結 樓市升勢動力增 2021/05/31 第四波疫情完結 樓市升勢動力增 你可能感興趣 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 14:00 2021/05/18 又有鐵路上蓋新盤開售 樓價勢再推升 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 09:00 2021/05/26 大圍站柏傲莊III 能為樓市帶來驚喜？ 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 14:00 2021/05/28 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 最新專欄文章 專家樓論 - 老牌家族 大舉入貨 今日 老牌家族 大舉入貨 專家樓論 - 商廈空置率 高處未算高 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 專家樓論 - 舖市忽現短炒 2021/06/03 舖市忽現短炒 專家樓論 - 下半年樓市旺勢還看新盤 2021/06/02 下半年樓市旺勢還看新盤 專家樓論 - 港府房策布局 2021/06/02 港府房策布局 柏傲莊III 柏傲莊 二手市場 一手市場