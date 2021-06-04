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柏傲莊III再成收票王 兩大原因

名家專欄 14:00 2021/06/04

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大圍站柏傲莊III 收票熱，再創97後新盤收票新高，項目雖然容許一客入多票，但最重要是第1、2期成功熱賣，贏取口碑，加上今次定價貼市，有大量向隅客重投，令收票數字再創新高。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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