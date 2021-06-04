【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 名家專欄 13:40 2021/06/04 分享： 美國總統拜登昨日簽署新行政命令，不但維持前總統特朗普禁止美國人投資被指與中國軍方有關中國企業，更明確將一應協助監控、違反人權的企業列入禁投黑名單範圍，並將中企黑名單由31家擴大至59家。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 散戶集結號 再興風作浪 今日 散戶集結號 再興風作浪 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 2021/06/03 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 透視中港美 - 憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢 2021/06/03 憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 2021/06/02 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 透視中港美 - 科技股要再發威 需環球資金埋位 2021/06/02 科技股要再發威 需環球資金埋位 港股 特朗普 民主黨 中國概念股 基金 拜登 美國國防部 美國財政部 中芯國際（00981） 美國