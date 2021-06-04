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【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價?

名家專欄 13:40 2021/06/04

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美國總統拜登昨日簽署新行政命令，不但維持前總統特朗普禁止美國人投資被指與中國軍方有關中國企業，更明確將一應協助監控、違反人權的企業列入禁投黑名單範圍，並將中企黑名單由31家擴大至59家。

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欄名 : 透視中港美

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