金融戰烽煙再起 北水重臨護價

美國總統拜登簽署新行政命令（表一），不但維持前總統特朗普禁止美國人投資被指與中國軍方有關中國企業，更明確將美方指控協助監控、違反人權的企業列入禁投範圍，並一舉將禁投中企名單由31家擴大至59家。

新上禁

...