金融戰烽煙再起 北水重臨護價 名家專欄 2021/06/05 分享： 美國總統拜登簽署新行政命令（表一），不但維持前總統特朗普禁止美國人投資被指與中國軍方有關中國企業，更明確將美方指控協助監控、違反人權的企業列入禁投範圍，並一舉將禁投中企名單由31家擴大至59家。 新上禁 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 敏實穿下降軌 業務發展迅速 今日 敏實穿下降軌 業務發展迅速 潤啤逢低吸 產品高檔化 今日 潤啤逢低吸 產品高檔化 你可能感興趣 敏實穿下降軌 業務發展迅速 今日 00:01 敏實穿下降軌 業務發展迅速 潤啤逢低吸 產品高檔化 今日 00:01 潤啤逢低吸 產品高檔化 最新專欄文章 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 2021/06/04 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 透視中港美 - 散戶集結號 再興風作浪 2021/06/04 散戶集結號 再興風作浪 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 2021/06/03 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 透視中港美 - 憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢 2021/06/03 憂A股炒過龍？ 中港股升勢要放慢 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 2021/06/02 【港股拆局】A股成交兩融齊踏紅綫? 防過熱中港股升勢暫緩 美股 A股 恒生指數 香港交易所（00388） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 信義光能（00968） 比亞迪股份（01211）