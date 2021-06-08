拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？ 國際 16:26 2021/06/08 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）日前將6月定為「行動月」（month of action），配合5項新政策，全力提升新冠疫苗接種速度，務求7月4日獨立日假期之前，達成70%成年人接種至少一劑疫苗的目標。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 2021/06/06 Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種 2021/06/03 希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 2021/06/02 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 你可能感興趣 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 15:12 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 22:55 2021/06/06 Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種 16:39 2021/06/03 希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種 最新專欄文章 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 疫情 治療 拜登 疫苗 美國 新冠肺炎疫情 美國疾病管制與預防中心