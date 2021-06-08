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拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？

國際 16:26 2021/06/08

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美國總統拜登（Joe Biden）日前將6月定為「行動月」（month of action），配合5項新政策，全力提升新冠疫苗接種速度，務求7月4日獨立日假期之前，達成70%成年人接種至少一劑疫苗的目標。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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