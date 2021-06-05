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今年樓價可以升多少?

名家專欄 14:00 2021/06/05

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二手樓價指數反覆向上，由今年初第4波疫情至近日見底，樓價累積上升5.7%，並突破阻力位，出現一浪高於一浪的走勢，市場普遍預期今年內樓價有機會破頂，再創新高。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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