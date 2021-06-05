今年樓價可以升多少? 名家專欄 14:00 2021/06/05 分享： 二手樓價指數反覆向上，由今年初第4波疫情至近日見底，樓價累積上升5.7%，並突破阻力位，出現一浪高於一浪的走勢，市場普遍預期今年內樓價有機會破頂，再創新高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤銷售 5月迎來首波高峰 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 愈貴愈買 2021/05/31 愈貴愈買 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 2021/06/03 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 你可能感興趣 新盤銷售 5月迎來首波高峰 01:00 2021/05/04 新盤銷售 5月迎來首波高峰 愈貴愈買 01:00 2021/05/31 愈貴愈買 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 13:55 2021/06/03 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 最新專欄文章 專家樓論 - 柏傲莊III再成收票王 兩大原因 2021/06/04 柏傲莊III再成收票王 兩大原因 專家樓論 - 老牌家族 大舉入貨 2021/06/04 老牌家族 大舉入貨 專家樓論 - 商廈空置率 高處未算高 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 專家樓論 - 舖市忽現短炒 2021/06/03 舖市忽現短炒 專家樓論 - 下半年樓市旺勢還看新盤 2021/06/02 下半年樓市旺勢還看新盤 物業買賣 樓價 CCL