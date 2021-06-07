環球資金接力 科技股再落鑊？ 名家專欄 2021/06/07 分享： 港股上周在重磅科技股先升後回牽引下，全周跌逾200點或0.7%，恒指29000關得而復失。 上周二藍籌科技股帶動港股急升後，筆者已預期科技股炒風暫未成氣侯。經數日高位整固後，科技股本周卻有機迎來新升浪。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 今日 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 透視中港美 - 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 2021/06/05 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 2021/06/04 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 透視中港美 - 散戶集結號 再興風作浪 2021/06/04 散戶集結號 再興風作浪 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 2021/06/03 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 市況分析 恒生指數 美滙指數 美國聯儲局 非農就業 通脹 科技軟件股 外資