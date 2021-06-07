  • 28°C
香港時間 : 2021607日 (週一) 23:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

環球資金接力 科技股再落鑊？

名家專欄 2021/06/07

分享：

港股上周在重磅科技股先升後回牽引下，全周跌逾200點或0.7%，恒指29000關得而復失。

上周二藍籌科技股帶動港股急升後，筆者已預期科技股炒風暫未成氣侯。經數日高位整固後，科技股本周卻有機迎來新升浪。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟
今日
【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟
透視中港美 - 金融戰烽煙再起 北水重臨護價
2021/06/05
金融戰烽煙再起 北水重臨護價
【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價?
2021/06/04
【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價?
透視中港美 - 散戶集結號 再興風作浪
2021/06/04
散戶集結號 再興風作浪
【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯
2021/06/03
【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯
市況分析 恒生指數 美滙指數 美國聯儲局 非農就業 通脹 科技軟件股 外資

上一篇文章

土地供應 大局未定

下一篇文章

中外合資要多手準備！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版