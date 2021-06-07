環球資金接力 科技股再落鑊？

港股上周在重磅科技股先升後回牽引下，全周跌逾200點或0.7%，恒指29000關得而復失。

上周二藍籌科技股帶動港股急升後，筆者已預期科技股炒風暫未成氣侯。經數日高位整固後，科技股本周卻有機迎來新升浪。

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