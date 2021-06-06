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Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費

國際 22:55 2021/06/06

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目前普及使用的多款社交平台，基本上都是免費的，付費才能使用的模式寸步難行，惟最近Twitter反其道而行，推出每月付費的Twitter Blue，令筆者相當好奇，到底Twitter Blue有何特別，讓已經習慣不付款使用Twitter的用戶付款。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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