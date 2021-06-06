Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 國際 22:55 2021/06/06 分享： 目前普及使用的多款社交平台，基本上都是免費的，付費才能使用的模式寸步難行，惟最近Twitter反其道而行，推出每月付費的Twitter Blue，令筆者相當好奇，到底Twitter Blue有何特別，讓已經習慣不付款使用Twitter的用戶付款。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 2021/05/11 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 2021/02/20 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 2021/01/18 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 2021/01/11 Twitter封殺特朗普 雙重標準誰可管 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 2021/01/06 明星經理支付巨頭加持 比特幣真可走進主流？ 你可能感興趣 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ 16:11 2021/05/11 Facebook封殺特朗普 民主黨竟抱不平？ Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 08:05 2021/02/20 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 16:40 2021/01/18 Twitter與特朗普 因利而合 因利而散 最新專欄文章 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 今日 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 社交平台 Facebook YouTube Twitter