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一手樓市再升温

名家專欄 14:52 2021/06/07

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沙田大圍站柏傲莊III，吸引大批投資者以及用家入市，帶動其他新盤銷情，進一步確認樓市正加速升溫，其他新盤亦趁旺勢加快出籠。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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