一手樓市再升温 名家專欄 14:52 2021/06/07 分享： 沙田大圍站柏傲莊III，吸引大批投資者以及用家入市，帶動其他新盤銷情，進一步確認樓市正加速升溫，其他新盤亦趁旺勢加快出籠。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤高價浪接浪 樓價破頂在望 2021/05/21 新盤高價浪接浪 樓價破頂在望 新盤定位 成敗關鍵 2021/05/22 新盤定位 成敗關鍵 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 2021/05/31 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 你可能感興趣 新盤高價浪接浪 樓價破頂在望 14:00 2021/05/21 新盤高價浪接浪 樓價破頂在望 新盤定位 成敗關鍵 14:00 2021/05/22 新盤定位 成敗關鍵 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 09:00 2021/05/31 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 最新專欄文章 專家樓論 - 土地供應 大局未定 今日 土地供應 大局未定 專家樓論 - 今年樓價可以升多少? 2021/06/05 今年樓價可以升多少? 專家樓論 - 柏傲莊III再成收票王 兩大原因 2021/06/04 柏傲莊III再成收票王 兩大原因 專家樓論 - 老牌家族 大舉入貨 2021/06/04 老牌家族 大舉入貨 專家樓論 - 商廈空置率 高處未算高 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 成交 柏傲莊 柏傲莊I 柏傲莊II 柏傲莊III 大圍 一手市場 發展商