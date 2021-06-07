【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 名家專欄 13:48 2021/06/07 分享： 美國上周五公布5月非農職位增長遜預期，一度令市場對通脹及加息預期下降，美匯及美債息同步回落的同時，美科技股納指更大升1.8%。惟美股強勢今早未為港股帶來任何支持，恒指高開低走半日跌220點或0.8%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 環球資金接力 科技股再落鑊？ 今日 環球資金接力 科技股再落鑊？ 透視中港美 - 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 2021/06/05 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 2021/06/04 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 透視中港美 - 散戶集結號 再興風作浪 2021/06/04 散戶集結號 再興風作浪 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 2021/06/03 【散戶挾淡】AMC向股東送爆谷股價即飆一倍? Reddit炒家顛覆市場邏輯 耶倫 貨幣政策 港股 股票 經濟 恒生指數 美股 加息 滬深300指數 A股