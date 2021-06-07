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【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟

名家專欄 13:48 2021/06/07

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美國上周五公布5月非農職位增長遜預期，一度令市場對通脹及加息預期下降，美匯及美債息同步回落的同時，美科技股納指更大升1.8%。惟美股強勢今早未為港股帶來任何支持，恒指高開低走半日跌220點或0.8%。

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欄名 : 透視中港美

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