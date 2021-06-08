從「戰狼」到「可愛」  中國外宣戰略變臉

中共建黨百年進入倒計時，內政外交陸續釋放政策訊號。最近一次政治局集體學習中，總書記習近平要求在國際社會要「塑造可信、可愛、可敬」形象，透露出外宣戰略轉彎。與從此前受到外界質疑的「戰狼」風格相比，或開始由硬轉柔。

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