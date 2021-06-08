從「戰狼」到「可愛」 中國外宣戰略變臉 中國 08:00 2021/06/08 分享： 中共建黨百年進入倒計時，內政外交陸續釋放政策訊號。最近一次政治局集體學習中，總書記習近平要求在國際社會要「塑造可信、可愛、可敬」形象，透露出外宣戰略轉彎。與從此前受到外界質疑的「戰狼」風格相比，或開始由硬轉柔。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 師從特朗普？ 英媒：中國外交Twitter掀「戰狼風」效果似不理想 2019/12/27 師從特朗普？ 英媒：中國外交Twitter掀「戰狼風」效果似不理想 【中美角力】激化國家矛盾失策 戰狼外交風向變 2020/03/26 【中美角力】激化國家矛盾失策 戰狼外交風向變 歐盟大使：歐美應對「戰狼外交」說不 中方有回應 2020/12/11 歐盟大使：歐美應對「戰狼外交」說不 中方有回應 趙立堅推文漫畫作者曝光 自稱「戰狼畫手」對抗西方抹黑（組圖） 2020/12/02 趙立堅推文漫畫作者曝光 自稱「戰狼畫手」對抗西方抹黑（組圖） 【中美角力】內地學者列出5論據：「戰狼外交」是偽命題 2021/01/07 【中美角力】內地學者列出5論據：「戰狼外交」是偽命題 你可能感興趣 師從特朗普？ 英媒：中國外交Twitter掀「戰狼風」效果似不理想 14:52 2019/12/27 師從特朗普？ 英媒：中國外交Twitter掀「戰狼風」效果似不理想 【中美角力】激化國家矛盾失策 戰狼外交風向變 10:26 2020/03/26 【中美角力】激化國家矛盾失策 戰狼外交風向變 歐盟大使：歐美應對「戰狼外交」說不 中方有回應 17:32 2020/12/11 歐盟大使：歐美應對「戰狼外交」說不 中方有回應 政治 新冠肺炎疫情 中國共產黨 中共中央政治局 內政 外交 貿易戰 歐洲 媒體 習近平