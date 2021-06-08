加息利社會 股市又如何？ 名家專欄 2021/06/08 分享： 美國上周五公布5月非農職位增長遜預期，一度令市場對通脹及加息預期急降温，美滙及美債息同步回落，美科技股納指更大升1.8%。惟美股強勢昨未為港股帶來任何支持，恒指高開低走，全日跌130點或0.5%。 港股 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 招金盈利向好 新項目將投產 今日 招金盈利向好 新項目將投產 你可能感興趣 招金盈利向好 新項目將投產 今日 00:01 招金盈利向好 新項目將投產 最新專欄文章 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 2021/06/07 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 透視中港美 - 環球資金接力 科技股再落鑊？ 2021/06/07 環球資金接力 科技股再落鑊？ 透視中港美 - 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 2021/06/05 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 2021/06/04 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 透視中港美 - 散戶集結號 再興風作浪 2021/06/04 散戶集結號 再興風作浪 經濟 美國 貨幣政策 拜登 通脹 騰訊 阿里巴巴 小米 耶倫 騰訊控股（00700）