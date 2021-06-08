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加息利社會 股市又如何？

名家專欄 2021/06/08

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美國上周五公布5月非農職位增長遜預期，一度令市場對通脹及加息預期急降温，美滙及美債息同步回落，美科技股納指更大升1.8%。惟美股強勢昨未為港股帶來任何支持，恒指高開低走，全日跌130點或0.5%。

港股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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