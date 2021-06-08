內地資金湧港 北水是走還是入？ 名家專欄 2021/06/08 分享： 北水數據昨顯示走資逾14億元，內地投資者近期轉為入手較具穩定性的交易所買賣基金（ETF），內地ETF行情火熱，而近期有北水名牌基金突然撤回限購令，吸水部署低撈中港股市意味甚濃，究竟北水是走還是入？ 北水 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - iBond周五截止 6招盡用閒資 2021/06/07 iBond周五截止 6招盡用閒資 交易講場 - 華為推鴻蒙2.0 券商捧中軟國際 2021/06/05 華為推鴻蒙2.0 券商捧中軟國際 交易講場 - AMC炒高散貨 散戶可擋？ 2021/06/04 AMC炒高散貨 散戶可擋？ 交易講場 - 人幣升值 源於出口強勁 2021/06/03 人幣升值 源於出口強勁 交易講場 - 車企分拆電池業務 集資新選項？ 2021/06/02 車企分拆電池業務 集資新選項？ ETF A股 H股 港股通 港股 香港 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 安踏體育（02020）