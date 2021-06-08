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內地資金湧港 北水是走還是入？

名家專欄 2021/06/08

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北水數據昨顯示走資逾14億元，內地投資者近期轉為入手較具穩定性的交易所買賣基金（ETF），內地ETF行情火熱，而近期有北水名牌基金突然撤回限購令，吸水部署低撈中港股市意味甚濃，究竟北水是走還是入？

北水

...

撰文 : 袁諾曦

欄名 : 交易講場

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