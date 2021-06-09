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拜登首訪歐洲 美國能否令G7變「反華俱樂部」？

中國 07:08 2021/06/09

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拜登首訪歐洲 美國能否令G7變「反華俱樂部」？

美國總統拜登本周首次外訪，重頭戲是到英國出席七國集團（G7）峰會。拜登對G7機制的期望大家心裏有數：聯合英法德意加日對抗中國。歐洲等美國盟友忍受了特朗普4年後，對拜登自然很是受落，惟他們雖然也相信要對中國採取較強硬態度，他們與美國拜登政府期望的步伐並不一定相同，對拜登協調能力是個挑戰。

...

撰文 : 連兆鋒

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