拜登首訪歐洲 美國能否令G7變「反華俱樂部」？ 中國 07:08 2021/06/09 分享： ▲ 拜登首訪歐洲 美國能否令G7變「反華俱樂部」？ 美國總統拜登本周首次外訪，重頭戲是到英國出席七國集團（G7）峰會。拜登對G7機制的期望大家心裏有數：聯合英法德意加日對抗中國。歐洲等美國盟友忍受了特朗普4年後，對拜登自然很是受落，惟他們雖然也相信要對中國採取較強硬態度，他們與美國拜登政府期望的步伐並不一定相同，對拜登協調能力是個挑戰。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 相關文章 中美新冠溯源之爭 拜登風向突變意欲何為？ 2021/06/02 中美新冠溯源之爭 拜登風向突變意欲何為？ 挖中國牆腳 拜登向俄羅斯遞橄欖枝能走多遠？ 2021/05/26 挖中國牆腳 拜登向俄羅斯遞橄欖枝能走多遠？ 外交對美國轉守為攻 中國介入中東仍需避泥潭 2021/05/18 外交對美國轉守為攻 中國介入中東仍需避泥潭 美國阿富汗撤軍 對中國是利還是弊？ 2021/05/13 美國阿富汗撤軍 對中國是利還是弊？ 德國大選 變成對中國「信任公投」？ 2021/05/05 德國大選 變成對中國「信任公投」？ 你可能感興趣 中美新冠溯源之爭 拜登風向突變意欲何為？ 07:08 2021/06/02 中美新冠溯源之爭 拜登風向突變意欲何為？ 挖中國牆腳 拜登向俄羅斯遞橄欖枝能走多遠？ 07:08 2021/05/26 挖中國牆腳 拜登向俄羅斯遞橄欖枝能走多遠？ 外交對美國轉守為攻 中國介入中東仍需避泥潭 07:08 2021/05/18 外交對美國轉守為攻 中國介入中東仍需避泥潭 地緣政治 外交 中美關係 中歐關係 中國 美國 歐洲 歐盟 德國 法國