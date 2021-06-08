【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 名家專欄 13:42 2021/06/08 分享： 科技股半新股京東健康（06618）股價昨日大跌逾4%，創上市首日以來新低後，股價今日逆市反彈近2%，今早在近100元關口爭持。惟筆者提醒各位戰友，不宜對京東健康超賣反彈抱太大期望，因數十億元大戶沽盤正蓄勢待發。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 加息利社會 股市又如何？ 今日 加息利社會 股市又如何？ 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 2021/06/07 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 透視中港美 - 環球資金接力 科技股再落鑊？ 2021/06/07 環球資金接力 科技股再落鑊？ 透視中港美 - 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 2021/06/05 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 2021/06/04 【中美金融戰】拜登擴大禁投中企黑名單 北水又再奮身護價? 港股 IPO 配股 轉倉 市盈率 京東健康（06618）