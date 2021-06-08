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【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨?

名家專欄 13:42 2021/06/08

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科技股半新股京東健康（06618）股價昨日大跌逾4%，創上市首日以來新低後，股價今日逆市反彈近2%，今早在近100元關口爭持。惟筆者提醒各位戰友，不宜對京東健康超賣反彈抱太大期望，因數十億元大戶沽盤正蓄勢待發。

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欄名 : 透視中港美

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