【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨?

科技股半新股京東健康（06618）股價昨日大跌逾4%，創上市首日以來新低後，股價今日逆市反彈近2%，今早在近100元關口爭持。惟筆者提醒各位戰友，不宜對京東健康超賣反彈抱太大期望，因數十億元大戶沽盤正蓄勢待發。

...