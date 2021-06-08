租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 名家專欄 15:48 2021/06/08 分享： 中原地產日前公布新的中原城市租金指數(CRI)，如果將指數跟現有的中原城市指數(CCI)比較，可以見到過去租金升幅，大幅落後於樓價升幅，反映持續逾10年QE(量化寬鬆)政策的副作用。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 落成量急增 租金下跌訊號？ 2021/02/09 落成量急增 租金下跌訊號？ 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 2021/03/10 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 2021/03/17 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 你可能感興趣 落成量急增 租金下跌訊號？ 14:25 2021/02/09 落成量急增 租金下跌訊號？ 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 14:00 2021/03/10 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 01:00 2021/03/17 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 最新專欄文章 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 2021/06/07 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 2021/06/03 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 2021/06/02 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 2021/06/01 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 2021/05/31 新盤單位變抽獎 衝擊一手例賣樓方式 差餉物業估價署 樓價 H按 海嘯 量化寬鬆