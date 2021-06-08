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租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？

名家專欄 15:48 2021/06/08

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中原地產日前公布新的中原城市租金指數(CRI)，如果將指數跟現有的中原城市指數(CCI)比較，可以見到過去租金升幅，大幅落後於樓價升幅，反映持續逾10年QE(量化寬鬆)政策的副作用。

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欄名 : 樓市分析

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