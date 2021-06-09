中航科工破位 直升機將起飛

中港兩地股市繼續好淡爭持，國企指數維持平均綫區間上落，等待催化劑。但市況缺乏方向，利好板塊輪動，昨日見軍工股顯著造好，中航科工（02357）見三個月來高位，直升機業務會是未來增長點，支持盈利雙位數增長

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