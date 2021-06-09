中航科工破位 直升機將起飛 名家專欄 2021/06/09 分享： 中港兩地股市繼續好淡爭持，國企指數維持平均綫區間上落，等待催化劑。但市況缺乏方向，利好板塊輪動，昨日見軍工股顯著造好，中航科工（02357）見三個月來高位，直升機業務會是未來增長點，支持盈利雙位數增長 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中集估值吸引 貨櫃一箱難求 2021/06/08 中集估值吸引 貨櫃一箱難求 中字股實力談 - 中興走出谷底 5G商用提速 2021/06/05 中興走出谷底 5G商用提速 中字股實力談 - 中生製藥被低估 科興貢獻未反映 2021/06/04 中生製藥被低估 科興貢獻未反映 中字股實力談 - 敏實已復甦 股價見突破 2021/06/03 敏實已復甦 股價見突破 中字股實力談 - 華住伺機買 迎旅業復甦 2021/06/02 華住伺機買 迎旅業復甦 中航科工（02357） 中航光電（深：002179） 中直股份（滬：600038） 洪都航空（滬：600316） 中航電子（滬：600372） 人民幣 瑞銀 板塊