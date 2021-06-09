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二手樓價加快破頂 要靠白居二?

名家專欄 08:00 2021/06/09

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過去5年居二市場4成買家屬於白表客，隨着新一批「白居二」購買力投入市場，將會推高二手居屋樓價，連資助房屋亦「水漲船高」的時候，樓價上升的信息亦會傳遞到私樓市場，最終亦加快二手樓價破頂。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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