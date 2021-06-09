二手樓價加快破頂 要靠白居二? 名家專欄 08:00 2021/06/09 分享： 過去5年居二市場4成買家屬於白表客，隨着新一批「白居二」購買力投入市場，將會推高二手居屋樓價，連資助房屋亦「水漲船高」的時候，樓價上升的信息亦會傳遞到私樓市場，最終亦加快二手樓價破頂。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【直擊單位】市區公屋搶手 裝修幾舊幾殘幾爛 白居二客313萬照買 2021/06/04 【直擊單位】市區公屋搶手 裝修幾舊幾殘幾爛 白居二客313萬照買 【直擊單位】白居二唔怕公屋裝修舊 230萬做業主 舊式廚房帶你回到過去 2021/06/06 【直擊單位】白居二唔怕公屋裝修舊 230萬做業主 舊式廚房帶你回到過去 【直擊單位】 白居二500萬購黃大仙2房居屋 呎價9881元 2021/06/08 【直擊單位】 白居二500萬購黃大仙2房居屋 呎價9881元 你可能感興趣 【直擊單位】市區公屋搶手 裝修幾舊幾殘幾爛 白居二客313萬照買 11:05 2021/06/04 【直擊單位】市區公屋搶手 裝修幾舊幾殘幾爛 白居二客313萬照買 【直擊單位】白居二唔怕公屋裝修舊 230萬做業主 舊式廚房帶你回到過去 22:14 2021/06/06 【直擊單位】白居二唔怕公屋裝修舊 230萬做業主 舊式廚房帶你回到過去 【直擊單位】 白居二500萬購黃大仙2房居屋 呎價9881元 13:54 2021/06/08 【直擊單位】 白居二500萬購黃大仙2房居屋 呎價9881元 最新專欄文章 專家樓論 - 貧窮限制了想像 今日 貧窮限制了想像 專家樓論 - 今年一手均價狂升 2021/06/08 今年一手均價狂升 專家樓論 - 一手樓市再升温 2021/06/07 一手樓市再升温 專家樓論 - 土地供應 大局未定 2021/06/07 土地供應 大局未定 專家樓論 - 今年樓價可以升多少? 2021/06/05 今年樓價可以升多少? 樓價 公屋 居屋 荃灣中心 尚翠苑 荃灣 白居二