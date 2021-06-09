複式旗艦店化整為零吸客 名家專欄 09:00 2021/06/09 分享： 零售市場略為復甦，惟商舖租務需求與高峰期尚有距離，業主有見及此，紛把複式旗艦店拆散重新招租，承接力漸出現。百寶利商業中心位於旺角西洋菜南街，地下至3樓為商舖用途。舖位樓面甚闊，外型具氣派。早年3層連入口的舖位，由時裝店forever 21租用，作為品牌旗艦店，兩年前品牌結業，業主重新招租，惟遇上社會運動及疫情等，一直未獲單一租客承接多層，直至最近3樓全層，獲健身中心租用，月租約25萬元，較高峰期平5成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【疫市開舖】AEON正式進駐旺角家樂坊 租1樓全層及地舖 基本租金8550萬 2021/05/14 【疫市開舖】AEON正式進駐旺角家樂坊 租1樓全層及地舖 基本租金8550萬 adidas棄租中環旗艦店 恒生銀行頂上 約120萬租用兩層 2021/05/19 adidas棄租中環旗艦店 恒生銀行頂上 約120萬租用兩層 你可能感興趣 【疫市開舖】AEON正式進駐旺角家樂坊 租1樓全層及地舖 基本租金8550萬 16:56 2021/05/14 【疫市開舖】AEON正式進駐旺角家樂坊 租1樓全層及地舖 基本租金8550萬 adidas棄租中環旗艦店 恒生銀行頂上 約120萬租用兩層 10:05 2021/05/19 adidas棄租中環旗艦店 恒生銀行頂上 約120萬租用兩層 最新專欄文章 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 2021/06/08 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 2021/06/07 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 2021/06/03 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 2021/06/02 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 2021/06/01 短炒摸貨重現 舖市有轉機？ 疫情 商舖 時裝服飾 旺角 零售 銀行