複式旗艦店化整為零吸客



零售市場略為復甦，惟商舖租務需求與高峰期尚有距離，業主有見及此，紛把複式旗艦店拆散重新招租，承接力漸出現。百寶利商業中心位於旺角西洋菜南街，地下至3樓為商舖用途。舖位樓面甚闊，外型具氣派。早年3層連入口的舖位，由時裝店forever 21租用，作為品牌旗艦店，兩年前品牌結業，業主重新招租，惟遇上社會運動及疫情等，一直未獲單一租客承接多層，直至最近3樓全層，獲健身中心租用，月租約25萬元，較高峰期平5成。

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