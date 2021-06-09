京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘 名家專欄 2021/06/09 分享： 科技半新股京東健康（06618）股價周一跌逾4%，創上市首日以來新低後，股價昨反彈乏力，收市微升不足1%。本欄昨午網上版已提醒戰友，不宜對京東健康超賣反彈抱太大期望，因數十億元大戶沽盤正蓄勢待發。 筆者 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 2021/06/08 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 透視中港美 - 加息利社會 股市又如何？ 2021/06/08 加息利社會 股市又如何？ 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 2021/06/07 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 透視中港美 - 環球資金接力 科技股再落鑊？ 2021/06/07 環球資金接力 科技股再落鑊？ 透視中港美 - 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 2021/06/05 金融戰烽煙再起 北水重臨護價 IPO 騰訊 港元 減持 京東健康（06618） 醫渡科技（02158） 騰訊控股（00700） 華潤萬象生活（01209） 美團－W（03690） 藍月亮集團（06993）