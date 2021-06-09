京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘

科技半新股京東健康（06618）股價周一跌逾4%，創上市首日以來新低後，股價昨反彈乏力，收市微升不足1%。本欄昨午網上版已提醒戰友，不宜對京東健康超賣反彈抱太大期望，因數十億元大戶沽盤正蓄勢待發。

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