【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改? 名家專欄 13:22 2021/06/09 分享： 中國今早公布5月通脹數據，消費物價指數（CPI）按年升1.3%，稍低於市場預期的1.6%，看似稍為紓緩通脹預期。惟反映貨物出廠價的生產物價指數（PPI）大升9%高於預期，見近13年高，通脹趨升的憂慮仍不容低估。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘 今日 京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 2021/06/08 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 透視中港美 - 加息利社會 股市又如何？ 2021/06/08 加息利社會 股市又如何？ 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 2021/06/07 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 透視中港美 - 環球資金接力 科技股再落鑊？ 2021/06/07 環球資金接力 科技股再落鑊？ 維穩 逆回購 貨幣政策 港股 經濟 CPI PPI A股 通脹