【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改?

中國今早公布5月通脹數據，消費物價指數（CPI）按年升1.3%，稍低於市場預期的1.6%，看似稍為紓緩通脹預期。惟反映貨物出廠價的生產物價指數（PPI）大升9%高於預期，見近13年高，通脹趨升的憂慮仍不容低估。

...