【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？ 國際 18:57 2021/06/09 分享： 自殺是日本擺脫不掉的社會問題，盡責的職場文化，遏抑的社會環境，去年疫情下自殺死亡的日本人，比死於新冠病毒的還多。日本近日再發生矚目的懷疑自尋短見事件，一名東京奧運高級官員、52歲的森谷靖，在東京跳軌身亡。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 2021/06/06 Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？ 2021/06/08 拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？ 希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種 2021/06/03 希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 2021/06/02 印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波 你可能感興趣 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 15:12 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 22:55 2021/06/06 Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？ 16:26 2021/06/08 拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？ 最新專欄文章 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 運動 疫情 經濟 奧委會 菅義偉 運動 日本 東京