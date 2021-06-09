【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？

自殺是日本擺脫不掉的社會問題，盡責的職場文化，遏抑的社會環境，去年疫情下自殺死亡的日本人，比死於新冠病毒的還多。日本近日再發生矚目的懷疑自尋短見事件，一名東京奧運高級官員、52歲的森谷靖，在東京跳軌身亡。

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