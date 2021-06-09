  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 19:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？

國際 18:57 2021/06/09

分享：

自殺是日本擺脫不掉的社會問題，盡責的職場文化，遏抑的社會環境，去年疫情下自殺死亡的日本人，比死於新冠病毒的還多。日本近日再發生矚目的懷疑自尋短見事件，一名東京奧運高級官員、52歲的森谷靖，在東京跳軌身亡。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

超音速客機回歸 今次會成功嗎？
2021/06/07
超音速客機回歸 今次會成功嗎？
Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費
2021/06/06
Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費
拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？
2021/06/08
拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？
希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種
2021/06/03
希臘字母命名略嫌離地 難取代印度變種
印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波
2021/06/02
印度變種病例飆 約翰遜解封宜打穩陣波

你可能感興趣

超音速客機回歸 今次會成功嗎？
15:12 2021/06/07
超音速客機回歸 今次會成功嗎？
Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費
22:55 2021/06/06
Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費
拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？
16:26 2021/06/08
拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？

最新專欄文章

抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？
2021/05/20
抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？
打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙
2021/05/19
打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙
歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟
2021/02/06
歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟
促英國共享疫苗 世衛未免強人所難
2021/02/04
促英國共享疫苗 世衛未免強人所難
澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？
2021/02/03
澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？
運動 疫情 經濟 奧委會 菅義偉 運動 日本 東京

下一篇文章

拜登全力谷針 何以執著7月4日達標？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版