投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 名家專欄 08:00 2021/06/10 分享： 黃竹坑晉環之後，大圍站柏傲莊III 再成為熱賣的鐵路上蓋新盤，且投資者十分活躍，最大手更有買家連掃6伙，反映樓價上升的動力仍然強勁，短期內市區及新界都有大型新盤即將推售，發展商的推盤信心日益增強。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【新盤票王】大圍站柏傲莊III勁收2.7萬登記勁過第1期 新世界鄭志剛稱盡快加推單位 2021/06/03 【新盤票王】大圍站柏傲莊III勁收2.7萬登記勁過第1期 新世界鄭志剛稱盡快加推單位 【柏傲莊III開售】沙田大圍站柏傲莊III 加推338伙 折實價688.9萬元起 2021/06/06 【柏傲莊III開售】沙田大圍站柏傲莊III 加推338伙 折實價688.9萬元起 你可能感興趣 【新盤票王】大圍站柏傲莊III勁收2.7萬登記勁過第1期 新世界鄭志剛稱盡快加推單位 17:18 2021/06/03 【新盤票王】大圍站柏傲莊III勁收2.7萬登記勁過第1期 新世界鄭志剛稱盡快加推單位 【柏傲莊III開售】沙田大圍站柏傲莊III 加推338伙 折實價688.9萬元起 20:20 2021/06/06 【柏傲莊III開售】沙田大圍站柏傲莊III 加推338伙 折實價688.9萬元起 最新專欄文章 複式旗艦店化整為零吸客 2021/06/09 複式旗艦店化整為零吸客 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 2021/06/08 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 2021/06/07 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 2021/06/03 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 2021/06/02 柏傲莊收票 有力挑戰97後新票王 樓價 維港1號 星凱‧堤岸 柏傲莊III 啟德 豪宅 火炭 天水圍 大圍 黃竹坑