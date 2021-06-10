投資者出動掃貨　新盤定價將更進取

黃竹坑晉環之後，大圍站柏傲莊III 再成為熱賣的鐵路上蓋新盤，且投資者十分活躍，最大手更有買家連掃6伙，反映樓價上升的動力仍然強勁，短期內市區及新界都有大型新盤即將推售，發展商的推盤信心日益增強。

...