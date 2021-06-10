通脹憂慮不減 A股水緊難改 名家專欄 2021/06/10 分享： 中國昨公布5月通脹數據，消費物價指數（CPI）按年升1.3%，稍低於市場預期的1.6%，驟看通脹預期似稍紓緩。惟反映貨物出廠價的生產物價指數（PPI），5月大升9%高於預期（圖一），見近13年高，通脹 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 閱文反覆向好 IP戰略升級 今日 閱文反覆向好 IP戰略升級 你可能感興趣 閱文反覆向好 IP戰略升級 今日 00:01 閱文反覆向好 IP戰略升級 最新專欄文章 【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改? 2021/06/09 【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改? 透視中港美 - 京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘 2021/06/09 京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 2021/06/08 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 透視中港美 - 加息利社會 股市又如何？ 2021/06/08 加息利社會 股市又如何？ 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 2021/06/07 【美息動向】耶倫指通脹息口上升是好事 港股即腳軟 A股 中國 成交 金融 CPI PPI 京東健康（06618） 銀行