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通脹憂慮不減 A股水緊難改

名家專欄 2021/06/10

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中國昨公布5月通脹數據，消費物價指數（CPI）按年升1.3%，稍低於市場預期的1.6%，驟看通脹預期似稍紓緩。惟反映貨物出廠價的生產物價指數（PPI），5月大升9%高於預期（圖一），見近13年高，通脹

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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