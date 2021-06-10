通脹憂慮不減 A股水緊難改

中國昨公布5月通脹數據，消費物價指數（CPI）按年升1.3%，稍低於市場預期的1.6%，驟看通脹預期似稍紓緩。惟反映貨物出廠價的生產物價指數（PPI），5月大升9%高於預期（圖一），見近13年高，通脹

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