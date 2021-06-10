飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔 名家專欄 2021/06/10 分享： 中國飛鶴（06186）市值逾1,700億元，有力挑戰晉身恒指藍籌股地位，不過內媒報道，飛鶴董事長冷友斌預期奶粉銷量在未來一至兩年，將出現斷崖式下跌，因接種疫苗的影響，很多計劃生育的夫婦6個月內不能備孕 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 梁安琪 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 2021/06/09 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 交易講場 - 內地資金湧港 北水是走還是入？ 2021/06/08 內地資金湧港 北水是走還是入？ 交易講場 - iBond周五截止 6招盡用閒資 2021/06/07 iBond周五截止 6招盡用閒資 交易講場 - 華為推鴻蒙2.0 券商捧中軟國際 2021/06/05 華為推鴻蒙2.0 券商捧中軟國際 交易講場 - AMC炒高散貨 散戶可擋？ 2021/06/04 AMC炒高散貨 散戶可擋？ 港股 中國飛鶴（06186） 生育 人口 奶粉 乳品相關股 澳優（01717） 人民幣 美元