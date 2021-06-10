飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔

中國飛鶴（06186）市值逾1,700億元，有力挑戰晉身恒指藍籌股地位，不過內媒報道，飛鶴董事長冷友斌預期奶粉銷量在未來一至兩年，將出現斷崖式下跌，因接種疫苗的影響，很多計劃生育的夫婦6個月內不能備孕

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