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飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔

名家專欄 2021/06/10

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中國飛鶴（06186）市值逾1,700億元，有力挑戰晉身恒指藍籌股地位，不過內媒報道，飛鶴董事長冷友斌預期奶粉銷量在未來一至兩年，將出現斷崖式下跌，因接種疫苗的影響，很多計劃生育的夫婦6個月內不能備孕

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撰文 : 梁安琪

欄名 : 交易講場

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