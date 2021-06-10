【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力? 名家專欄 13:39 2021/06/10 分享： 美國10年美債息昨晚意外大跌，明顯跌穿1.5%，近3個月來最低水平。市場原預期美債息急降，科技藍籌估值下調壓力漸減，低息再推升資金風險胃納，港股有望再展強升勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 通脹憂慮不減 A股水緊難改 今日 通脹憂慮不減 A股水緊難改 【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改? 2021/06/09 【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改? 透視中港美 - 京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘 2021/06/09 京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 2021/06/08 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 透視中港美 - 加息利社會 股市又如何？ 2021/06/08 加息利社會 股市又如何？ 恒生科技指數 港股 股票 經濟 美國財政部 中國人民銀行 退休基金 滙豐控股（00005） 保險基金 通脹