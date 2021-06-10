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【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力?

名家專欄 13:39 2021/06/10

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美國10年美債息昨晚意外大跌，明顯跌穿1.5%，近3個月來最低水平。市場原預期美債息急降，科技藍籌估值下調壓力漸減，低息再推升資金風險胃納，港股有望再展強升勢。

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欄名 : 透視中港美

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