美債息又波動 港股怎麼辦？

美國10年債息周三意外急降，明顯跌穿1.5%關，見3個月來最低水平。市場原預期美債息急降，科技藍籌估值下調壓力漸減，低息再推升資金風險胃納，港股有望再展升勢。

令人失望的是，港股表現不似預期，恒指昨早段

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