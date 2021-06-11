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美債息又波動 港股怎麼辦？

名家專欄 2021/06/11

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美國10年債息周三意外急降，明顯跌穿1.5%關，見3個月來最低水平。市場原預期美債息急降，科技藍籌估值下調壓力漸減，低息再推升資金風險胃納，港股有望再展升勢。

令人失望的是，港股表現不似預期，恒指昨早段

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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