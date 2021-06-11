美債息又波動 港股怎麼辦？ 名家專欄 2021/06/11 分享： 美國10年債息周三意外急降，明顯跌穿1.5%關，見3個月來最低水平。市場原預期美債息急降，科技藍籌估值下調壓力漸減，低息再推升資金風險胃納，港股有望再展升勢。 令人失望的是，港股表現不似預期，恒指昨早段 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 中軟國際借力鴻蒙謀發展 今日 中軟國際借力鴻蒙謀發展 你可能感興趣 中軟國際借力鴻蒙謀發展 今日 00:01 中軟國際借力鴻蒙謀發展 最新專欄文章 【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力? 2021/06/10 【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力? 透視中港美 - 通脹憂慮不減 A股水緊難改 2021/06/10 通脹憂慮不減 A股水緊難改 【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改? 2021/06/09 【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改? 透視中港美 - 京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘 2021/06/09 京東健康大戶蠢動 解禁股蓄勢搶閘 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 2021/06/08 【解禁股出籠】京東健康禁售期甫過 大戶即部署沽貨? 美股 美國聯儲局 國債 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 騰訊控股（00700） 比亞迪股份（01211） 中銀香港（02388） 阿里巴巴－SW（09988） 寧德時代（深：300750）