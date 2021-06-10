投資者入市 現「搶貨效應」 名家專欄 22:35 2021/06/10 分享： 近期新盤開售的投資者比例明顯增加，部分熱賣樓盤單在大手客時段，已經沽出逾半可供發售單位，除了令市場供求更為緊張外，「搶貨效應」亦會同時推高市場氣氛，加快整體樓價升勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 柏傲莊III再成收票王 兩大原因 2021/06/04 柏傲莊III再成收票王 兩大原因 一手樓市再升温 2021/06/07 一手樓市再升温 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 今日 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 你可能感興趣 柏傲莊III再成收票王 兩大原因 14:00 2021/06/04 柏傲莊III再成收票王 兩大原因 一手樓市再升温 14:52 2021/06/07 一手樓市再升温 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 今日 08:00 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 最新專欄文章 專家樓論 - 白居二 真火虛火 今日 白居二 真火虛火 專家樓論 - 二手樓價加快破頂 要靠白居二? 2021/06/09 二手樓價加快破頂 要靠白居二? 專家樓論 - 貧窮限制了想像 2021/06/09 貧窮限制了想像 專家樓論 - 今年一手均價狂升 2021/06/08 今年一手均價狂升 專家樓論 - 一手樓市再升温 2021/06/07 一手樓市再升温 柏傲莊III 晉環 成交 樓價 印花稅 二手市場 黃竹坑