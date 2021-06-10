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投資者入市 現「搶貨效應」

名家專欄 22:35 2021/06/10

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近期新盤開售的投資者比例明顯增加，部分熱賣樓盤單在大手客時段，已經沽出逾半可供發售單位，除了令市場供求更為緊張外，「搶貨效應」亦會同時推高市場氣氛，加快整體樓價升勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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