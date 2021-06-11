華為推「鴻蒙」 中軟國際5日升44%成贏家 名家專欄 2021/06/11 分享： 中美貿易戰爆發逾3年，華為成為兩國博弈磨心，業務陷入困境。 然而，華為成功推出自家的鴻蒙系統（HarmonyOS），挑戰蘋果的iOS以及Google的Android系統，外界關注鴻蒙生態能否發展壯大，但 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔 2021/06/10 飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔 交易講場 - 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 2021/06/09 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 交易講場 - 內地資金湧港 北水是走還是入？ 2021/06/08 內地資金湧港 北水是走還是入？ 交易講場 - iBond周五截止 6招盡用閒資 2021/06/07 iBond周五截止 6招盡用閒資 交易講場 - 華為推鴻蒙2.0 券商捧中軟國際 2021/06/05 華為推鴻蒙2.0 券商捧中軟國際 金融 中國軟件國際（00354） 中國 美國 港股 中美貿易戰 華為 軟件 Google 目標價