華為推「鴻蒙」 中軟國際5日升44%成贏家

中美貿易戰爆發逾3年，華為成為兩國博弈磨心，業務陷入困境。

然而，華為成功推出自家的鴻蒙系統（HarmonyOS），挑戰蘋果的iOS以及Google的Android系統，外界關注鴻蒙生態能否發展壯大，但

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