下半年新盤如何定價? 名家專欄 14:00 2021/06/11 分享： 隨着第四波疫情緩和，近期新盤市場出現價量齊升局面。然而，有多個大型項目部署下半年推售，客源競爭更加激烈，相信發展商繼續採取貼市價策略，再視乎市場反應加價加推。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 銀行放水 助轉角市推升樓價 2021/05/25 銀行放水 助轉角市推升樓價 樓價短期再創歷史新高 2021/05/28 樓價短期再創歷史新高 今年樓價可以升多少? 2021/06/05 今年樓價可以升多少? 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 你可能感興趣 銀行放水 助轉角市推升樓價 14:00 2021/05/25 銀行放水 助轉角市推升樓價 樓價短期再創歷史新高 01:00 2021/05/28 樓價短期再創歷史新高 今年樓價可以升多少? 14:00 2021/06/05 今年樓價可以升多少? 最新專欄文章 專家樓論 - 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 2021/05/28 又有鐵路盤推 樓價再爆升? 專家樓論 - 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 2021/04/29 旺角爆新盤戰 發展商各出奇謀吸客 專家樓論 - 二手量跌價升 樓價乾升? 2021/04/20 二手量跌價升 樓價乾升? 專家樓論 - 大單位推動 一手交投浪接浪 2021/03/29 大單位推動 一手交投浪接浪 專家樓論 - 私宅空置率升 包租公冇運行? 2021/03/28 私宅空置率升 包租公冇運行? 柏傲莊III Wetland Seasons Bay 中洲置業 柏傲莊II 啟德 天水圍 新地 發展商