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下半年新盤如何定價?

名家專欄 14:00 2021/06/11

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隨着第四波疫情緩和，近期新盤市場出現價量齊升局面。然而，有多個大型項目部署下半年推售，客源競爭更加激烈，相信發展商繼續採取貼市價策略，再視乎市場反應加價加推。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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