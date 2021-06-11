天價車位破世界紀錄  仍然貴得有道理？

香港樓價冠全球，連帶車位造價也是全球最貴，山頂Mount Nicholson近日拆售車位，有3個車位造造達1188萬元，創全球車位新高紀錄。即時掀起市場熱話，不少代理趁勢催谷車位炒賣。不過，豪宅車位供應與豪宅一樣屬於罕有，屬於有錢也買不到的奢侈品，與坊間可供炒賣的車位屬於完全不同市場。

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