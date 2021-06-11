天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 名家專欄 11:57 2021/06/11 分享： 香港樓價冠全球，連帶車位造價也是全球最貴，山頂Mount Nicholson近日拆售車位，有3個車位造造達1188萬元，創全球車位新高紀錄。即時掀起市場熱話，不少代理趁勢催谷車位炒賣。不過，豪宅車位供應與豪宅一樣屬於罕有，屬於有錢也買不到的奢侈品，與坊間可供炒賣的車位屬於完全不同市場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 水向低流 細價車位受追捧 2021/05/25 水向低流 細價車位受追捧 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 2021/06/03 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 貧窮限制了想像 2021/06/09 貧窮限制了想像 你可能感興趣 水向低流 細價車位受追捧 12:36 2021/05/25 水向低流 細價車位受追捧 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 13:55 2021/06/03 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 貧窮限制了想像 01:00 2021/06/09 貧窮限制了想像 最新專欄文章 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 複式旗艦店化整為零吸客 2021/06/09 複式旗艦店化整為零吸客 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 2021/06/08 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 2021/06/07 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 2021/06/03 擺脫疫情困擾 樓市接近全面復甦 車位 豪宅 Mount Nicholson