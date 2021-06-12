恒大受困傳言 許家印身家大縮水 名家專欄 2021/06/12 分享： 恒大（03333）近日成為輿論的焦點，公司再傳出資金鏈斷裂、面對監管調查等負面消息，拖累恒大股價受壓，一度創自2020年3月以來最低，連帶恒大主席許家印的身家亦都大縮水。 股價受壓曾創16個月低 彭博報道 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 趙穎妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 華為推「鴻蒙」 中軟國際5日升44%成贏家 2021/06/11 華為推「鴻蒙」 中軟國際5日升44%成贏家 交易講場 - 飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔 2021/06/10 飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔 交易講場 - 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 2021/06/09 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 交易講場 - 內地資金湧港 北水是走還是入？ 2021/06/08 內地資金湧港 北水是走還是入？ 交易講場 - iBond周五截止 6招盡用閒資 2021/06/07 iBond周五截止 6招盡用閒資 金融 中國恒大（03333） 許家印 中國 香港 盛京銀行（02066） 人民幣 銀行 美元