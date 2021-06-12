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恒大受困傳言 許家印身家大縮水

名家專欄 2021/06/12

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恒大（03333）近日成為輿論的焦點，公司再傳出資金鏈斷裂、面對監管調查等負面消息，拖累恒大股價受壓，一度創自2020年3月以來最低，連帶恒大主席許家印的身家亦都大縮水。

股價受壓曾創16個月低

彭博報道

...

撰文 : 趙穎妍

欄名 : 交易講場

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