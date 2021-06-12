港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減

內地網約車平台滴滴出行，向美國證監會遞交的初步招股文件上載，為這家中資超級獨角獸來港還是赴美上市之爭，暫劃上句號。

港交所（00388）錯失滴滴出行IPO，戰果多少令人感意外。畢竟中美關係持續緊張，拜登

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