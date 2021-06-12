港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 名家專欄 2021/06/12 分享： 內地網約車平台滴滴出行，向美國證監會遞交的初步招股文件上載，為這家中資超級獨角獸來港還是赴美上市之爭，暫劃上句號。 港交所（00388）錯失滴滴出行IPO，戰果多少令人感意外。畢竟中美關係持續緊張，拜登 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 2021/06/11 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 透視中港美 - 美債息又波動 港股怎麼辦？ 2021/06/11 美債息又波動 港股怎麼辦？ 【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力? 2021/06/10 【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力? 透視中港美 - 通脹憂慮不減 A股水緊難改 2021/06/10 通脹憂慮不減 A股水緊難改 【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改? 2021/06/09 【通脹趨升】中國PPI見13年高 A股資金偏緊局面難改? 拜登 IPO 集資 制裁 香港交易所（00388） 京東物流（02618） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 新經濟 證監會 美元