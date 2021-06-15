【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 名家專欄 09:00 2021/06/15 分享： 今期居屋2020推售4個全新屋苑，啟翔苑、錦駿苑、山麗苑及彩禾苑已經揀樓兩星期，累售1,131個單居屋2020單位，當中撻訂居屋屋苑有4個已售罄，部分屋苑銷情相當差，特別是葵涌尚文苑兩周只售2伙。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 居屋、綠置居買家斷供無有怕? 2021/06/12 居屋、綠置居買家斷供無有怕? 買到鑽石山啟翔苑都撻訂？引發網民回想買居屋經驗 2021/06/11 買到鑽石山啟翔苑都撻訂？引發網民回想買居屋經驗 【直擊單位】白居二追價8萬購沙田居屋2房 仲創同類今年高價 想知係邊? 2021/06/11 【直擊單位】白居二追價8萬購沙田居屋2房 仲創同類今年高價 想知係邊? 美聯：今年首5個月二手居屋2,602宗 按年急增41.3% 2021/06/12 美聯：今年首5個月二手居屋2,602宗 按年急增41.3% 你可能感興趣 居屋、綠置居買家斷供無有怕? 09:00 2021/06/12 居屋、綠置居買家斷供無有怕? 買到鑽石山啟翔苑都撻訂？引發網民回想買居屋經驗 22:15 2021/06/11 買到鑽石山啟翔苑都撻訂？引發網民回想買居屋經驗 【直擊單位】白居二追價8萬購沙田居屋2房 仲創同類今年高價 想知係邊? 12:05 2021/06/11 【直擊單位】白居二追價8萬購沙田居屋2房 仲創同類今年高價 想知係邊? 最新專欄文章 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 2021/06/11 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 複式旗艦店化整為零吸客 2021/06/09 複式旗艦店化整為零吸客 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 2021/06/08 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 2021/06/07 寧願買兩年樓花 都唔揀現樓即買即住？ 大窩口邨 大窩口 居屋 管理費 尚文苑 房委會 荃灣 撻訂 私人屋苑