【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？

今期居屋2020推售4個全新屋苑，啟翔苑、錦駿苑、山麗苑及彩禾苑已經揀樓兩星期，累售1,131個單居屋2020單位，當中撻訂居屋屋苑有4個已售罄，部分屋苑銷情相當差，特別是葵涌尚文苑兩周只售2伙。

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